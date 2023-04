Vereador Jacamim interdita ramal e morador faz vídeo reclamando de sua atitude

As gamelas de madeira, além de serem peças artesanais de decoração, são produzidas, no Acre, a partir da reutilização de resíduos florestais, procedimento característico da economia sustentável. O incentivo à confecção desses artefatos ganhou um reforço na sexta-feira, 14, quando foi encerrado, em Rio Branco, mais um curso destinado a 11 artesãos, realizado pelo governo do Estado, por meio das secretarias de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e de Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com o Senai.



Com carga de 120 horas, a capacitação foi ministrada pelo Senai e financiada pelo Programa REM Acre. Os participantes receberam dois certificados, um de segurança no trabalho de confecção das gamelas, que exige a utilização de motosserra, e outro de produção das peças.

De acordo com a coordenadora de Artesanato da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, Suelany Paiva, a atual produção de gamelas não é suficiente para atender os consumidores do estado, e há também uma demanda do mercado nacional e internacional.

Essa condição cria boas expectativas de mercado, tanto para os artesãos, na geração de renda, como para o governo do Estado, que fortalece cada vez mais o empreendedorismo.



No encerramento da capacitação, os titulares da Sete, Marcelo Messias, e da Seict, Assurbanipal Mesquita, estiveram representados pela diretora de Empreendedorismo, Keilla Carvalho. Também participaram do encerramento o instrutor Nonato Montefusco e Rosana Espíndola, coordenadora técnica de Educação do Senai.

Por Jacira Abdon- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Jacira Abdon

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram