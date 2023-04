Dois ficam feridos por golpes de terçado após briga durante partida de futebol no interior do AC

Dois homens foram feridos a golpes de terçado após uma briga durante uma partida de futebol em Feijó, no interior do Acre, no último domingo (16). Segundo informações da Polícia Militar no município, uma das vítimas seria um jovem de 18 anos.

A PM foi acionada e acompanhou os socorristas até o quilômetro 21 do Ramal da Divisa, na zona rural do município. Por ser um local de difícil acesso, foram utilizados três quadriciclos da segurança pública no resgate.

Após duas horas de viagem, a guarnição chegou ao local indicado e deu início aos primeiros socorros.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Feijó. Não foi informado o estado de saúde dos dois feridos nesta segunda-feira (17).

