(VÍDEO) Disputa de território: criminosos incendeiam casa da avó de um líder de facção

A guerra entre facções criminosas não tem trégua e nesse período chamado de “tomada” os ataques se intensificam.

No meio do fogo cruzado ficam as famílias de trabalhadores e até parentes de integrantes dos faccionados, que não têm nenhum envolvimento com o que crime, mas sofrem as consequências da disputa.

Um exemplo dessa situação é o que foi registrado, na madrugada deste domingo, 16 na Rua 02 de Julho, no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Os criminosos que tinham como objetivo incendiar a casa de uma liderança rival, conhecido como Fontenele, acabaram incendiando a residência da avó de Fontenelle, que reside no terreno ao lado do neto.

Ação era uma represália vingativa entre confronto entre dois líderes de facções rivais, que trocaram tiros entre si e ambos foram parar no Pronto Socorro de Rio Branco.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e com muito esforço conseguiu evitar que as chamas se alastrassem e atingissem a casa alvo, ou seja, a casa de Fontenelle, cuja família conseguiu fugir e ninguém saiu ferido. Entretanto, a casa da idosa ficou totalmente destruída.

Por A Gazeta do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram