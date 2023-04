Polícia Militar recupera veículo roubado em Rio Branco

Um homem foi preso no início da tarde desta quinta-feira (13) suspeito de invadir casas na Via Verde, Segundo Distrito de Rio Branco. Os moradores chamaram a Polícia Militar, que foi até o local e fez prisão em flagrante. A caminho da Delegacia de Flagrantes (Defla), o preso passou mal e acabou morrendo.

Ao chegar na Defla, a PM-AC chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a equipe confirmou a morte do suspeito. Contudo, a causa do óbito não foi descoberta.

Profissionais do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o cadáver e levaram para exames. O preso também não teve a identificação revelada porque não portava documentos.

O tenente-coronel Kleuson Albuquerque, oficial do dia da PM-AC, informou que conversou com algumas vítimas e elas afirmaram que ouviram um barulho e perceberam que o suspeito estava invandido as residências. Segundo os moradores, o homem chegou a passar por cima dos telhados e quebrou algumas telhas.

“Um desses moradores correu no quartel do BPTrans [Batalhão de Policiamento de Trânsito], ali nas proximidades e pediu ajuda. Os policiais foram no local, conseguiram fazer a prisão do cidadão mas o Batalhão de Trânsito não tem viatura com xadrez. Eles solicitaram o apoio da guarnição do 2º batalhão. A guarnição foi ao local, colocaram o cidadão dentro da viatura”, destacou.

Uma das vítimas chegou a ser levada também dentro da viatura para registrar a ocorrência na Defla. De acordo com o relato dela, o preso começou a se debater muito dentro do veículo, o que fez a equipe parar e olhar o que estava acontecendo.

“Foi lá, observou, ele se acalmou, viram que ele estava mais calmo, fecharam de novo o compartimento e vieram para delegacia. Aqui no local, nas palavras dela [da vítima], ele chegou tranquilo, mas depois começou a se debater. A guarnição chamou o Samu, que veio e já confirmou que estava morto. A versão dos policiais é a mesma da pessoa que estava dentro da viatura. Tudo indica, preliminar, que pode ser mal súbito, a gente não sabe a causa”, concluiu.

Ainda segundo os moradores, o suspeito não era residente da região. Eles acreditam que o homem foi para o local apenas para roubar.

Por Aline Nascimento, g1

