Residência pega fogo e família perde vários bens em Rio Branco

Como um importante estado da Amazônia Legal e norteador de políticas ambientais no país, o Acre sedia nesta semana a segunda Reunião Ordinária do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal e do Comitê Diretivo da Força Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas (GCF).

O Fórum de Secretários da Amazônia Legal é um espaço importante para o debate das pautas climáticas, e o objetivo da reunião é discutir a agenda conjunta e ações estratégicas dos estados. A reunião iniciou na manhã desta quinta-feira, 13, no Hotel Nobile, em Rio Branco, e vai até o dia 15 de abril.



“Meu objetivo é cumprir as metas e o que é combinado. Precisamos preservar com responsabilidade para garantir renda e emprego à população. Vamos fazer a nossa parte para que as políticas ambientais sejam fortalecidas”, disse o governador Gladson Cameli.

O chefe do Executivo pontuou ainda as metas positivas que o Acre alcançou: reduziu os alertas de desmatamento em 38% no primeiro trimestre desse ano, em relação ao ano passado, e a redução de alertas em 18,5% só no mês de março.

As pautas levantadas pelos secretários de Meio Ambiente referem-se aos temas prioritários de cooperação de oportunidades em que os estados se encontram, como: combate ao desmatamento; Cadastro Ambiental Rural e regularização fundiária; Fundo Amazônia e financiamento; Bioeconomia; entre outros temas.



“O objetivo é tratar do meio ambiente e dos povos que moram na Amazônia de maneira sustentável. Sem isso, não temos esperança para o futuro”, disse Colleen Lions, diretora de Projetos do GCF Global, que participou do fórum por videoconferência.

A secretária de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, que também é presidente do Fórum, Julie Messias, explicou durante a reunião que o governo já trabalha em um plano para mitigar efeitos adversos de possíveis desastres naturais.

“Estamos trabalhando, por determinação do governador, em um plano de adaptação com o objetivo de mitigar desastres naturais como os que tivemos em março e início de abril. Está sendo feita toda a análise do impacto das enxurradas, quantificando e qualificando os dados, para estarmos preparados frente a novos eventos que aconteçam”, explicou.

Participam os secretários de Meio Ambiente Estaduais: Taísa Mendonça, do Amapá; Pedro Chagas, do Maranhão; Mauren Lazzaretti, do Mato Grosso; Mauro de Almeida, do Pará; Marco Lagos, de Rondônia; Glicério Pereira, de Roraima; e Marcelo Lelis, do Tocantins; além destes, estão presentes Nabil Kadri, responsável pela Área de Meio Ambiente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Fundo Amazônia; Fernanda Garavini, também do BNDES; e Maurício Bianco, vice-presidente da Conservação Internacional no Brasil.

