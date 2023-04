(Vídeo) Assaltante ameaça funcionário com faca e rouba dinheiro no interior do Acre

Um homem identificado como José Robinson Afonso da Silva, de 24 anos, foi morto com aproximadamente seis tiros, no Bairro Cidade Nova na Praça da Juventude, região do Segundo Distrito. Marcas de entrada em várias partes do corpo, sendo dois na cabeça, dois no tórax, um no braço e um na mão.

Segundo informações de populares que presenciaram o fato, um carro de cor vermelha chegou no local, foi quando três homens saíram do veículo atirando contra a vítima. Segundo relatos passados pela Polícia Militar, foram ouvidos pra mais de vinte disparos.

Um homem que também estava próximo ao local do homicídio, também foi baleado no ombro por um dos vários disparos no local, sendo encaminhado por terceiros ao Pronto Socorro de Rio Branco em uma motocicleta.

O Serviço de Atendimento Móvel – SAMU, esteve no local, mas, só pode atestar o óbito. A Polícia Militar também esteve presente fazendo todo o isolamento do local.

Peritos do Instituto médico legal (IML), foram acionados para fazer a perícia e foram encontradas várias cápsulas de pistola calibre 380 e de outros projéteis. O corpo foi encaminhado para a sede do IML para passar pela necropsia e depois ser liberado para a família.

Por Alexandre Lima- Alto Acre

