Polícia Civil prende homem que atingiu rosto de ex-esposa com terçadada

Na tarde de quarta-feira, 12, agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 53 anos de idade, acusado de descumprir medidas protetivas de urgências e agredir fisicamente sua ex-esposa.

Nos autos, consta que os crimes ocorreram no bairro Preventório, em Rio Branco, na residência da vítima. Segundo o que foi apurado, o acusado com o uso de um terçado acertou a vítima por várias vezes, dando-lhe golpes com a lateral do instrumento (panadas), inclusive no rosto, o que ocasionou diversas lesões.

Além das agressões, o indiciado ameaçou a vítima, afirmando que “se você procurar a polícia vou esquartejar você e as crianças e jogar vocês no rio”. O acusado já tem histórico de violência doméstica, apresentava medidas protetivas de urgência em seu desfavor, e foi formalmente indiciado em outro procedimento anterior.

Diante da gravidade dos fatos, a delegada responsável pelo caso, Mariana Gonçalves Gomes, de maneira célere representou pela prisão preventiva em desfavor do agressor, e a ordem judicial foi expedida pela Vara de Plantão da Comarca de Rio Branco.

O mandado de prisão foi cumprido pelos agentes de polícia da Deam. O preso, após ser interrogado, foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) onde ficará à disposição da Justiça.

Ascom/PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram