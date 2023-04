Jairo Cassiano visita ribeirinhos do Caeté e promove evento esportivo na comunidade Cuidado

Integrante da Secretaria de Governo (Segov), o ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, visitou no último final de semana algumas comunidades do rio Caeté. Ele esteve acompanhado do radialista Miguel Silva, Mário e Peteco.

Além de conversar de casa em casa com os moradores e ouvir suas demandas, Cassiano também promoveu um torneio de futebol na comunidade Cuidado, com a meta de incentivar o Esporte na zona rural. O evento esportivo contou com a participação de dez equipes de localidades diversas do Caeté. “Quero agradecer a recepção e o carinho de todos os amigos.

Aproveitei também para reiterar o compromisso do governo do estado com os produtores rurais e coloquei o mandato do senador da república Alan Rick à disposição dos ribeirinhos. Sempre que precisei dos amigos do Caeté nos projetos políticos, tanto do governador Gladson Cameli quanto do senador Alan Rick, fomos bem atendidos. Na seção eleitoral do Cazumbá, Gladson e Alan obtiveram ampla maioria dos votos. Agora é o momento de retribuir”, salientou.

Ele também se solidarizou com os pecuaristas e madeireiros em face de uma ação dura do Ibama que embargou várias propriedades. “Tanto o governo do Estado quanto o senador Alan Rick estão se mobilizando para encontrar caminhos e uma solução para esse problema”, adiantou.

Os ribeirinhos ficaram contentes com a iniciativa de Jairo Cassiano em retornar às comunidades após a campanha eleitoral. “É gratificante receber esse tipo de incentivo e saber que tem alguém que luta pela gente. O Jairo foi vereador, vice-prefeito e prefeito interino e sempre esteve aqui, nunca fugiu de suas origens. Ele tem lutado por dias melhores na reabertura dos ramais, na educação, na saúde e em outras áreas e nós, moradores, expressamos o nosso contentamento”, destacou o morador Dário Alexandre, da comunidade Cuidado.

Da Redação-AcreOnline

