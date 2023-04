Homem traía a esposa há 3 anos e ela decidiu perdoá-lo: “Ele precisa de ajuda”

Na próxima semana, o governo federal retoma os pagamentos do Bolsa Família, a partir da próxima sexta-feira (14) para os beneficiários com o Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 1. O último pagamento foi disponibilizado no dia 31 de março para quem tinha o NIS final 0.

O calendário de pagamentos segue o último número do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Saiba todas as datas:

NIS final 1 – 14 de abril;

NIS final 2 – 17 de abril;

NIS final 3 – 18 de abril;

NIS Final 4 – 19 de abril;

NIS Final 5 – 20 de abril;

NIS final 6 – 24 de abril;

NIS final 7 – 25 de abril;

NIS final 8 – 26 de abril;

NIS final 9 – 27 de abril;

NIS final 0 – 28 de abril.

No mês passado, 21,1 milhões de famílias receberam o benefício, totalizando um investimento de R$ 14 bilhões do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social.

Além do valor mínimo de R$ 600, as famílias com crianças até 6 anos recebem um adicional de R$ 150 por filho, sem limite de recebedores. Para crianças de 7 a 18 anos, o adicional é de R$ 50, também sem limite de beneficiários. As gestantes recebem um benefício extra de R$ 50.

Para ser elegível ao programa de transferência de renda, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e ter uma renda de até meio salário mínimo (R$ 651) ou uma renda per capita (por pessoa) de R$ 218.

Além disso, a família deve estar em situação de pobreza e cumprir alguns critérios, como realizar pré-natal para gestantes, realizar acompanhamento nutricional para crianças menores de 7 anos, garantir que crianças e adolescentes frequentem a escola com frequência mínima de 60% e ter toda a família vacinada conforme o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

A volta do Vale Gás

Uma novidade deste mês é o retorno do pagamento do Auxílio Gás, que é pago a cada dois meses para cobrir 100% do valor de um botijão de gás de 13 kg. A Caixa pagará o valor de R$ 110 juntamente com o calendário do Bolsa Família.

