PM recupera veículo furtado de posto de lavagem na área do 2° Batalhão

Durante operação realizada na noite da última sexta-feira, 7, pelo 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), uma guarnição recuperou um veículo que havia sido furtado de um posto de lavagem, no loteamento Santa Helena.

O proprietário havia denunciado que seu veículo, um VW Voyage, estava estacionado no posto de lavagem e, durante um descuido, alguém o furtou.

Durante patrulhamento na BR 364, os militares foram alertados pelo sistema Cerco Eletrônico de que o carro havia passado na ponte do rio Judia, sentido centro-bairro e, em poucos minutos, conseguiram abordá-lo.

O homem que o conduzia disse à guarnição que efetuou o furto porque estava passando no local e viu o carro aberto com a chave reserva dentro do porta objetos. Ele foi preso e conduzido à delegacia para providências.

Assessoria de comunicação da PMAC

