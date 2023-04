Morre dona Raimunda Vieira, mãe do radialista Isaac Silva

A Páscoa é uma festividade profundamente enraizada na história e nas tradições de várias culturas e religiões ao redor do mundo. Esta celebração, repleta de simbolismos e significados, tem um aspecto peculiar que suscita a curiosidade de muitos: a variação de sua data anualmente.

Este fenômeno se deve a uma complexa relação entre os calendários lunares e solares, que se entrelaçam numa dança temporal que determina o momento exato em que a Páscoa ocorrerá.

Para compreender a lógica por trás desta flutuação, é essencial voltar às origens da Páscoa. A celebração tem suas raízes no judaísmo, com a festa do Pessach, que marca a libertação do povo judeu da escravidão no Egito. Nesse contexto, a data da Páscoa estava intrinsecamente ligada às fases da lua.

O calendário hebraico é, em grande parte, lunar, e o Pessach tem início no 15º dia do mês de Nissan, que corresponde à primeira lua cheia após o equinócio da primavera no hemisfério norte.

Com o tempo, a Páscoa adquiriu também um significado cristão, passando a representar a ressurreição de Jesus Cristo. Os cristãos, no entanto, adotavam um calendário diferente, o solar, que é baseado na órbita da Terra em torno do Sol. Essa divergência entre os calendários gerou uma série de debates entre os líderes da Igreja no início do cristianismo, levando a decisões importantes no Concílio de Niceia, em 325 d.C.

Neste evento histórico, ficou estabelecido que a Páscoa cristã seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que sucedesse o equinócio da primavera, também conhecido como equinócio vernal. A data do equinócio, no entanto, pode variar ligeiramente entre os dias 19 e 22 de março, devido à natureza imprecisa do calendário gregoriano, adotado pela maioria dos países ocidentais.

Esta combinação de elementos solares e lunares confere à Páscoa uma natureza móvel e instável. A data mais cedo em que a Páscoa pode ocorrer é 22 de março, enquanto a mais tardia é 25 de abril. A cada ano, a data precisa da Páscoa é determinada por um complexo cálculo que leva em consideração as fases da lua e a posição do Sol no céu.

Além disso, deve-se notar que nem todos os grupos cristãos celebram a Páscoa na mesma data. A Igreja Ortodoxa, por exemplo, utiliza o calendário juliano em vez do gregoriano, o que pode resultar em discrepâncias de até algumas semanas entre a celebração da Páscoa no Ocidente e no Oriente.

por Lucas

