Em disputa por território com troca de tiros e pessoas feridas, CV toma parte do Cidade do Povo

Mais um episódio da guerra entre organizações criminosas por disputa de território foram registradas da capital. Moradores do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no segundo distrito de Rio Branco, e do conjunto Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, viveram momentos de tensão e terror na noite desta sexta-feira, 7, após uma intensa troca de tiros entre faccionados do Bonde do 13 e Comando Vermelho (CV), marcação de território e comemoração da facção CV.

De acordo com informações da polícia, por volta 18h30 vários moradores do conjunto Cabreúva tiveram que se recolher pra dentro de suas casas com medo de serem alvos da guerra entre as organizações criminosas Bonde dos 13 e Comando Vermelho, acionaram a Polícia Militar informando que estava ocorrendo um tiroteio entre as facções.

Moradores relataram que ouviram cerca de 10 tiros e informaram que a facção Comando Vermelho havia invadido a região.

Durante a ação dos faccionados armados, não houve feridos e várias marcações com a sigla do CV foram feitas em muros, indicando o domínio do território e uma comemoração com fogos.

Várias viaturas da PM se deslocaram até ao local e durante patrulhamento na região conseguiram prender no Cabreúva, os membros da facção Comando Vermelho, Manoel Lopes, 21 anos, Vilciclei Lima, de 18 anos, Ramon da Silva, de 18 anos, Dario Alencar de 23 anos e um adolescente de 16 anos. Em posse deles foram apreendidos três armas de fogo, drogas, celulares, dinheiro e fogos de artifício.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Já na região do conjunto habitacional Cidade do Povo no segundo distrito, moradores chegaram a relatar a polícia que ouviram vários disparos de arma de fogo de fuzil na quadra 15. Relataram ainda que Membros da organização criminosa Comando Vermelho, estavam correndo armados e estavam pichando vários muros com a sigla do CV.

A reportagem do ac24horas teve acesso a um vídeo que foi publicado em grupos de WhatsApp, nas imagens aparecem vários membros do CV armados correndo e fazendo as marcações em muros no território conquistado.

“É nós nossos irmãos é o CV caralho, estamos aí porra é o trem. É nós caralho, pega b*****.” diz uns dos faccionados no vídeo.

A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegaram ao local não conseguiram prender os faccionados.

Os casos serão investigados pela Polícia Civil.

Por Davi Sahid-ac24horas

