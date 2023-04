Polícia recupera motocicleta furtada em Sena Madureira

Depois da entrega em Rio Branco, a Polícia Federal realizou mais uma doação de alimentos ao Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), quer coordena campanha de arrecadação junto a Associação dos Magistrados do Acre (Asmac) e o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário (Sinjus/AC), em benefício aos atingidos pelas enchentes que afetaram a capital Rio Branco e os municípios de Xapuri, Epitaciolândia e Brasileia.

Nesta quarta-feira, 5, foram entregues mais 57 cestas básicas, destinadas especificamente para a Comarca de Epitaciolândia. As doações foram recebidas pela juíza de Direito, Joelma Nogueira, diretora do Foro. A arrecadação feita pela Polícia Federal teve o apoio e mobilização das suas entidades representantes de classe: Sindicato dos Policiais Federais do Acre (Sinpofac), Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) e Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF).

Segundo a magistrada, a doação é essencial neste momento em que muitas famílias perderam seus bens e estão precisando de ajuda. “Registro a memorável ação da Polícia Federal por meio da associação de delegados e agentes federais e demais colaboradores para angariar alimentos aos afetados pela cheia no município de Epitaciolandia. Nosso sentimento é de gratidão, porque temos a certeza que ao menos temporariamente essa doação irá acalentar aquelas famílias que sofreram pela enchente na última semana”, ressaltou Joelma Nogueira.

Doações

O TJAC, junto a Asmac e Sinjus/AC continuam com a Campanha Solidária. Você pode fazer sua doação de alimento, kit limpeza, roupas, cobertores, colchão, nas guaritas da sede do TJAC e da Cidade da Justiça, no Fórum Barão do Rio Branco e no Palácio da Justiça, ou nos fóruns das Comarcas de Brasileia, Xapuri e Epitaciolândia.

Você também pode contribuir doando qualquer quantia na conta da Asmac, por meio da chave PIX 01.709.293/0001-43 (CNPJ).

TJAC

