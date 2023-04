Mulher leva frango frito e batata para família não passar fome durante o voo

Por muitos anos, o sonho de viajar pelo mundo tornou-se uma realidade graças à queda significativa nos preços das passagens aéreas. Embora isso tenha tornado as viagens aéreas mais acessíveis para quem tem um orçamento limitado, também levou a um declínio em certos serviços que antes eram considerados padrão.

Hoje em dia, é comum termos que pagar extra pelas bagagens e as refeições a bordo se tornaram coisa do passado. Até mesmo é preciso pagar para escolher um assento.

Como resultado, muitos passageiros optam por levar sua própria comida a bordo. Embora a maioria das pessoas leve um simples sanduíche ou lanche, algumas vão além e levam um verdadeiro banquete!

Um vídeo recente no TikTok mostrou um exemplo perfeito disso. Uma mulher dominicana, determinada a manter sua família bem alimentada durante o voo, levou um grande frango frito e batatas cozidas a bordo. A mãe criativa até embalou pratos descartáveis e, embora não pudesse entrar no avião com talheres, a família não teve problema em comer com as mãos.

Analisia Reyes, filha da mulher, compartilhou o momento divertido no TikTok, onde o vídeo rapidamente ganhou popularidade. Em pouco tempo, o clipe acumulou impressionantes 6,2 milhões de visualizações e 73,6 mil “curtidas”. Infelizmente, os comentários estavam desativados no vídeo, mas isso não impediu as pessoas de reagirem em outras plataformas de mídia social.

Alguns espectadores acharam a situação hilária e elogiaram a mulher por sua engenhosidade, sugerindo que é uma excelente maneira de lidar com os “abusos e mesquinharias” das companhias aéreas modernas. Outros apreciaram a praticidade de levar suas próprias refeições, pois isso pode evitar a fome durante voos longos.

No entanto, nem todos ficaram impressionados. Alguns críticos argumentaram que o incidente era um sinal de que “passagens baratas” permitiam que “qualquer tipo de pessoa” embarcasse em aviões, enquanto outros o rotulavam como “desrespeitoso”.

Ainda assim, muitos passageiros admitem levar sua própria comida em voos, sendo alguns até mesmo com refeições elaboradas, incluindo carne, batatas, arroz e saladas.

por Lucas

