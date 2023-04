Sargento da PM é feito refém com a família no bairro Floresta; criminosos são presos pelo Bope

Na manhã do último domingo, 2, o sargento da Polícia Militar Isaías Brito, ex-diretor de operações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) viveu momentos de terror ao lado da família.

O policial teve sua casa no bairro Floresta Sul, invadida por criminosos armados. A vítima estava em sua residência com a esposa e o filho. Ele estava dormindo com a família quando foi rendido e preso com cordas.

Os bandidos obrigaram o militar a entregar a chave do carro, a carteira, a arma e o colete balístico. Os meliantes fugiram com o veículo de Brito com vários pertences do sargento, que conseguiu acionar a PM após se libertar.

O automóvel foi localizado horas depois abandonado, e, após uma ação rápida, os criminosos foram presos pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Em 2014, Isaías foi assaltado na Rua Epaminondas Jácome, Centro da Capital, junto com o então deputado federal Major Rocha (ex-vice-governador), do qual era segurança. Os bandidos levaram a arma do militar, porém foi recuperada e os bandidos presos.

Notícias da Hora

