Dois homens dão entrada no Pronto Socorro depois de um atacar o outro a golpes de faca

Antônio Márcio Ferreira da Cruz, de 41 anos e Sérgio Albuquerque da Silva, de 42 anos, deram entrada no setor de emergência do Pronto Socorro de Rio Branco, na noite deste domingo, 02, depois de um ter ferido o outro a golpes de faca.

De acordo com informações os dois homens estavam discutindo no meio da rua, quando populares encontraram Antônio Ferreira Cruz agonizando no meio da rua no Beco que dá acesso a rua Sul no bairro Tucumã.

Uma equipe do SAMU foi acionada e socorreu Antônio que deu entrada no Pronto Socorro em estado gravíssimo.

Minutos depois, populares encontraram Sérgio Albuquerque, também caído no chão da estrada Dias Martins, no bairro Jardim Primavera, ele foi atingido com um golpe no abdômen efetuado por Antônio, que foi golpeado por Sérgio.

Sergio foi levado ao Pronto Socorro em carro particular e também deu entrada em estado grave.

Segundo informações os dois participam de uma bebedeira quando discutiram e ambos armados de faca se feriram gravemente em uma tentativa de um matar o outro.

Alto Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram