Homem leva facada nas costas ao tentar separar briga de pai e filho em Rio Branco

Pedro de Souza Diniz, 39 anos, foi esfaqueado na noite da última sexta-feira (31), durante uma bebedeira em uma residência localizada na Rua do Atlético, nas proximidades do Hotel Shalon, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Pedro estava bebendo com amigos em uma casa, quando um homem começou a discutir o próprio filho. A vítima tentou apartar a briga, mas acabou ferido com uma facada nas costas. Após a ação, o autor do crime fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a Pedro e depois que foi estabilizado, a vítima foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Alto Acre

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu as características de quem esfaqueou Pedro e em seguida fez patrulhamento na região busca de prender o autor do crime, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram