Datafolha: 25% dos eleitores de Lula acham que ele fez menos que o esperado

Com o compromisso de dar suporte e acolhimento às comunidades indígenas atingidas pela cheia dos rios, a vice-governadora do Acre, Mailza, esteve no município de Assis Brasil neste sábado, 1, para acompanhar a entrega de cestas básicas, medicamentos e produtos de higiene e limpeza à famílias indígenas atingidas pela cheia do Rio Iaco.



Acompanhada da secretária de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi), Julie Messias, do coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Carlos Batista e do prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, a vice-governadora foi até a aldeia da terra indígena Mamoadade. De acordo com o prefeito Jerry, a Mamoadade foi 100% atingida pelas águas.

“O momento é de união e agradecimento, ao governo do Estado na pessoa da vice-governadora Mailza por ter estado presencialmente com a gente, acalentando essa comunidade”, enfatizou.

A ação é uma força-integrada entre a Semapi, Prefeitura de Assis Brasil, representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai), Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) e Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

Mailza, que tem acompanhado de perto a assistência que o governo tem prestado às pessoas atingidas pela cheia dos rios, garante que esse atendimento é prioridade para o Estado. “Essa é nossa obrigação, nosso dever, mas é uma situação que estamos acompanhando com muito carinho, com muito cuidado, dando assistência a essas famílias que estão passando por esse momento de necessidade. Além das entregas que estamos acompanhando hoje, virão ainda equipes médicas para atendimento e o suprimento de outras demandas”, disse.

Por Paula Amanda Prado- Agencia de Notícias do Acre

