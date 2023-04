Homem morre na frente de sua residência

Policiais da Companhia Rotam, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMAC, interromperam , uma reunião de faccionados que acontecia em uma residência no bairro João Paulo II, em Rio Branco. Como resultado, cinco criminosos foram presos, um menor e uma arma de fogo com munições apreendidos.

Os militares, cientes de confrontos entre facções rivais que atuam na região, receberam denúncia de que vários individuos estariam armados em via pública, ostentando material bélico e amedrontando a população. Segundo as denúncias, os criminosos se reuniam na casa de um monitorado, que foi posteriormente identificado pela guarnição.

A equipe policial apurou que a reunião de criminosos tinha o objetivo de arquitetar um ataque coordenado aos faccionados rivais. Ao se aproximar da casa para realizar o cerco, a guarnição observou um dos homens entrando com a mão na região da cintura, enquanto outros cinco tentaram fuga pelos fundos, dois deles portando armas de fogo.

Os cinco fugitivos foram capturados, no entanto conseguiram se livrar de uma das armas. Ao final da ocorrência, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 com doze munições, e um menor de 16 anos que participava do encontro criminoso. A ocorrência foi conduzida à Delegacia de Flagrantes para os devidos encaminhamentos.

Assessoria de Comunicação da PMAC

