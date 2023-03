Feminicídio: acusados de matar adolescente de 14 anos no interior do Acre passam por júri popular

Os dois acusados de matar a adolescente Tainá de Oliveira Silva, em setembro de 2018, em Tarauacá, interior do Acre, começaram a ser julgados por um júri popular. José Martandes da Silva Marinho e Willas França Farrapo respondem por feminicídio.

O júri iniciou nessa quarta-feira (29) e segue até esta quinta (30). Conforme o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), 16 pessoas, entre testemunhas de defesa e acusação, devem ser ouvidas durante os dois dias de julgamento, que ocorre na Vara Criminal da Comarca de Tarauacá.

O corpo da adolescente foi achado abandonado em um matagal no dia 3 de setembro de 2018. Na época, a Polícia Civil informou que a menor foi morta estrangulada e teria sido estuprada pelos suspeitos. A dupla foi presa e confessou que esteve com a adolescente no dia em que ela sumiu, porém, negou o abuso.

Ainda segundo as investigações, Tainá se relacionava com um dos acusados. No dia do crime, ela recebeu uma ligação do namorado, pegou emprestada a bicicleta de um vizinho e saiu para encontrá-lo. O acusado a teria levado para a casa do comparsa e os dois a mataram.

A Justiça afirmou também que o relato de uma das testemunhas confirmou que os dois suspeitos discutiram na prisão sobre o crime. Um dos suspeitos acusava o outro de ter matado a menor.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos acusados.

Por g1

