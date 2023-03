Mulher é presa no interior do Acre levando 3kg de cocaína do Acre escondida em gesso na perna

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (28), uma mulher que escondia três quilos de cocaína pura, em gesso da perna.

Segundo informações da PF, a passageira vinha do Rio Branco, no Acre, com destino a São Luís, no Maranhão, e teve uma conexão no Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília.

Os policiais desconfiaram da atitude da mulher, e constataram que a história que ela contava não parecia consistente.

Ao desembarcar no Aeroporto JK, a passageira foi revistada e presa em flagrante após ser pega com a droga camuflada no gesso.

A Gazeta do Acre

