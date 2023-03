Herói da classificação, Ygor Vinhas fala da importância de se manter calmo: ‘Tudo muda durante o jogo’

Diante da torcida, goleiros podem ser heróis ou vilões. Responsáveis por guardar o gol durante os 90 minutos de jogo e em eventuais disputas de pênaltis, os craques brilham com diversas defesas surpreendentes. No entanto, em outras ocasiões, não conseguem tirar a bola do alvo e podem ser decisivos para a equipe.

No duelo da semifinal do Paulistão 2023, o Água Santa enfrentou o RB Bragantino na Vila Belmiro, por uma vaga na grande final. Aos nove minutos do primeiro tempo, os torcedores do Netuno pensaram que a classificação era apenas um sonho.

Em uma jogada que começou pelo lado direito do campo, Hurtado encontrou o atacante Alerrandro no meio da pequena área. Com um movimento rápido, o camisa 9 deu um chute de letra, fez com que a bola passasse no meio das pernas de Ygor Vinhas, do Água Santa, e entrasse no gol. Era o começo da noite de vilão para o goleiro.

Ao R7, Ygor afirma que não havia nada que pudesse ser feito no lance que abriu o placar do jogo. “Foi um lance de infelicidade, de azar. Não considero falha minha, porque se eu defendo era uma surpresa”, explica.

Mas, aos seis minutos da segunda etapa, o goleiro do RB Bragantino, Cleiton, tentou adiantar a bola, falhou e deu a chance para Lucas Tocantins deixar tudo igual para o time de Diadema. A partida ganhava outro vilão. Com o placar empatado, o jogo avançou para os pênaltis, e chegou o momento de os goleiros buscarem se redimir.

As cobranças começaram com Bruno Mezenga, artilheiro do Netuno, que errou. Em seguida, Juninho Capixaba foi para a marca do pênalti, mas Ygor Vinhas defendeu com a ponta dos dedos e afastou a bola. Luan Dias fez para o Água Santa, e Vinhas defendeu mais uma vez a cobrança adversária, dessa vez batida por Marcos Vinícios. As duas defesas do goleiro salvaram o clube de Diadema da eliminação, que comemorou a classificação histórica para a final.

Ygor Vinhas começou a partida como vilão e saiu da Vila Belmiro como herói. Ele manteve o foco até o apito final da disputa. Com os altos e baixos do jogo, o goleiro defende a importância de preservar a força psicológica nas decisões.

“A vida de goleiro é muito dinâmica, tudo muda muito rápido durante o jogo. A gente sempre tenta preparar a parte psicológica e, para os goleiros, eu vejo que é um ponto muito importante. É preciso manter o foco, para ajudar a equipe, porque seremos acionados novamente. E foi o que aconteceu. Fui feliz e hoje estamos comemorando a classificação para a final”, comenta.

Para o duelo contra o Palmeiras, o goleiro reconhece que, do lado oposto do gramado, terá outro grande jogador defendendo o gol adversário. Weverton possui a melhor campanha do estadual e tomou apenas cinco gols durante a competição. Vinhas vem em seguida, com a segunda melhor campanha e dez gols durante o torneio.

“É sempre um prazer enfrentar ele [Weverton], porque a gente aprende muito. Então, para mim, é sempre uma honra enfrentá-lo”, disse o defensor do Água Santa, que tem o arqueiro alviverde como inspiração.

O Água Santa e o Palmeiras se enfrentam neste fim de semana pelo primeiro jogo decisivo do Campeonato Paulista. A disputa acontecerá na Arena Barueri, palco escolhido pelo Netuno como mandante, já que o estádio Distrital do Inamar, em Diadema, está interditado.

R7

