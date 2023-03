PM do Acre adapta policiamento para garantir segurança e apoio durante enchente

O efetivo da Polícia Militar do Acre (PMAC) saiu às ruas núltimo domingo, 26, preparado para atuar em diversas modalidades de policiamento, adequadas à situação atípica que se apresenta no Estado, devido à enxurrada e cheia do Rio Acre, que aflige centenas de famílias acreanas. A mobilização se estenderá até quando houver necessidade.

Além do policiamento ordinário, as conhecidas rádio patrulhas, e do motopatrulhamento, a PMAC acionou o reforço da Diretoria de Ensino (DE), que empenhou os alunos dos Cursos de Formação de Sargentos (CFS) e de Habilitação de Oficiais (Choa). As equipes se dividem em guarnições a pé, para apoiar o Corpo de Bombeiros (CBMAC) na retirada das pessoas desabrigadas e no transporte seus pertences, bem como para garantir a segurança nos abrigos.

Há ainda as equipes embarcadas, compostas por militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e da Companhia de Operações Especiais (Coe). O patrulhamento nas regiões alagadas é intensificado no período noturno, nos locais mais atingidos pela enchente, entre eles, os bairros Taquari, Seis de Agosto, Cidade Nova e Airton Sena, o último a ser afetado pela cheia devido ao grande volume de chuvas.

De acordo com o tenente-coronel Cristian Diogo, comandante do Bope, a PMAC também está empenhada em proporcionar segurança às pessoas que já começam a ter acesso às suas residências, nos locais afetados pela enxurrada, onde a água já está baixando.

“A PMAC está fazendo o patrulhamento nessas áreas, garantindo a ordem e a segurança para que os moradores possam retornar às suas casas. Se a população necessitar, a Polícia Militar sempre estará pronta a atendê-la, seja via terrestre ou embarcados, nas áreas alagadiças”, disse o oficial.

No interior do Estado, as unidades operacionais da PMAC localizadas nos demais municípios atingidos pela enchente, entre eles, Brasiléia, Assis Brasil, Xapuri e Epitaciolândia, também estão empenhadas no policiamento, bem como em prestar o apoio necessário às equipes de Defesa Civil.

Assessoria de Comunicação da PMAC

