Forte temporal destelha várias casas em Sena Madureira; mulher e bebê escapam debaixo da cama

Um forte temporal registrado na tarde do última domingo (26), em Sena Madureira, deixou um rastro de destruição em várias residências, principalmente na região da estrada Xiburema, bairro Eugênio Areal, nas proximidades do Bar do Dirley.

De acordo com relatos, várias casas foram destelhadas parcialmente. Houve também o registro de uma residência que foi totalmente descoberta. Por sorte, não tinha ninguém em casa já que o proprietário está para a colônia.

A moradora identificada como Luana contou ao repórter Josué da Silva que foi para debaixo da cama juntamente com seu bebê de um ano de idade. “Eu estava deitada com o nenê no colchão. Quando vi levantar as telhas, fui para debaixo da cama com o meu filho. Graças a Deus, não fomos atingidos. Foi um momento de muita aflição”, confirmou.

O vento forte chegou acompanhado de uma chuva intensa. “Molhou tudo aqui dentro de casa: Colchão, computador, dentre outros objetos”, comentou Luana.

Os moradores também confirmaram a queda de uma torre de internet em decorrência do temporal.

