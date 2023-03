Sobe para 32 mil o número de pessoas atingidas pela inundação do Rio Acre e de igarapés em Rio Branco

Subiu para 32 mil o número de moradores de Rio Branco que estão afetados pela inundação do Rio Acre e igarapés após fortes chuvas que atingiram a capital nos últimos dias. A Defesa Civil Municipal informou que são 500 pessoas desabrigadas e quase 2 mil pessoas desalojadas, ou seja, foram levadas para casas de parentes.

Ao todo, 30 bairros foram atingidos pela alagação em Rio Branco. Sete igarapés transbordaram depois da forte chuva e, neste sábado, as águas começaram a recuar, mas cinco deles ainda estão inundados e atingem casas.

O nível do Rio Acre subiu mais de 7 metros em poucas horas e segue em alta. Na medição feita às 15h deste sábado, o manancial marcou 16,32 metros, acima da cota de transbordo, que é de 14 metros.

“O rio Acre transbordou em 24 horas. Ele saiu de 8,90 metros para 16 metros. Coisa que nunca foi vista em Rio Branco antes. Nós temos pelo menos 30 bairros atingidos pelas águas do rio. São pelo menos 32 mil pessoas atingidas nesse instante com muitos desabrigados e também muitos desalojados. E também temos o município de Brasiléia que está em transbordamento e isso significa dizer que o nosso cenário não vai melhorar agora. Nós estamos montando a sala de situação. ”, informou o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, Cláudio Falcão.

A Defesa Civil Municipal está com 24 abrigos em escolas na capital com famílias atingidas pela enchente.

Com a baixa das águas dos igarapés, a prefeitura informou que vai ser iniciada a limpeza nos bairros. Mas, como o nível do Rio Acre segue em alta, vai ser iniciada a montagem de abrigos na Parque de Exposições Wildy Viana.

“Está tendo uma retração, porém muito lenta. Mas, de qualquer maneira, a boa notícia é que já há essa retração e é por isso que o prefeito acabou de anunciar que a partir desse momento nós estamos em uma nova fase em igarapés, que é o restabelecimento de cenário, a começar dando atendimento às famílias com entrega de kit de higiene e de limpeza através da Secretaria Municipal de Saúde e também caminhões pipa para poder fazer a lavagem e o restabelecimento das casas”, afirmou.

Alerta de temporais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) voltou a emitir um novo alerta laranja de chuvas intensas para todo o Acre, com validade até às 11h deste domingo (26).

A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos que podem chegar de 60 a 100 quilômetros por hora.

As instruções dadas são:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Energia elétrica

A Energisa informou que já foi possível restabelecer o fornecimento de energia para 57% dos clientes afetados pela cheia dos igarapés, em Rio Branco. Nessa sexta (24), a empresa afirmou que mais de 4,4 mil clientes estavam com a energia elétrica desligada por medida de segurança.

Os bairros Conquista, Procon, Bairro da Paz, Transacreana, Distrito Industrial e Seis de Agosto ainda estão com moradores com fornecimento de energia elétrica desligado.

“A empresa monitora 24h por dia, em parceria com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, e avalia os pontos críticos em que é preciso realizar o desligamento da rede de energia para garantir a segurança da população. As tratativa para restabelecer o fornecimento de energia nos bairros afetados é feito em parceria com a Defesa Civil do município. As equipes da Distribuidora estão preparadas para atuar para restabelecer o fornecimento no menor tempo possível. Neste momento, a empresa está com um contingente de 5 vezes maior equipes que estão atuando nos atendimentos. A Energisa reforça a importância de não se aproximar dos cabos partidos em qualquer situação”, diz em nota.

