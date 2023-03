Padrastro é preso por estuprar e engravidar enteada de 10 anos no interior do Acre

Homem de 34 anos foi preso pela Polícia Civil de Feijó, interior do Acre, suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 10 anos. A menina deu à luz em janeiro deste ano e, desde então, a bebê está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Rio Branco por ter nascido prematura e com problemas de saúde.

Segundo a polícia, a criança foi forçada pela mãe e pelo padrasto a tomar um chá abortivo. A mãe dela também é investigada por ser cúmplice do marido. O casal está junto há oito anos e tem quatro filhos. Além da menina de 10 anos, a mulher tem uma segunda filha de outro relacionamento.

A polícia soube do caso depois que o Conselho Tutelar de Feijó fez uma denúncia no final do ano passado. Conforme as investigações, desde a denúncia, a menina foi retirada do convívio da mãe e do padrasto e encaminhada para um abrigo em Rio Branco.

No abrigo, a menina foi acolhida e acompanhada pelos profissionais até o parto. O delegado Railson Ferreira contou que, na época do surgimento do caso, a promotoria de Feijó chegou a pedir o aborto, mas a gravidez estava avançada. O Ministério Público Estadual (MP-AC) determinou que a menina fosse encaminhada para o abrigo na capital.

“O conselho denunciou, a gente ouviu a avó da menina, ela [a vítima], que negou, ouvimos a mãe dela. A mãe confessou que ele [padrasto] mexia com a menina, inclusive, a própria mãe deu boldo para a filha abortar. O bebê está até hoje na UTI no hospital. A menina engravidou aos 10 anos, não tinha corpo”, lamentou.

Drogas na bolsa da enteada

Após as autoridades saberem do caso, o criminoso fugiu, sendo achado nessa quinta-feira (23) em Feijó. De acordo com o delegado, ele confessou que abusou da menina três vezes e ele que conseguiu o chá para a criança abortar.

“Confessou também o crime de tráfico, vendia drogas na casa dele, a mãe das crianças sabia. Confessou que utilizava a mochila das enteadas para transportar drogas quando ia comprar, revendia e é faccionado,” disse o delegado.

O suspeito alegou também em depoimento que está arrependido. A polícia solicitou também a coleta de DNA da criança, da recém-nascida e do suspeito. “Ele autorizou a coleta de exame, vai ser feita amanhã [sábado, 25]. Já passou por audiência de custódia e vai para penitenciária”, frisou.

Ele deve responder por estupro de vulnerável, tentativa de aborto, tráfico de drogas e por ter ameaçado a mãe das crianças.

Mãe é investigada

Ainda segundo o delegado, a mãe da vítima é investigada por ser cúmplice do companheiro e deve responder por estupro e tentativa de aborto. Ele acrescentou que, até o momento, não há confirmação de que as outras crianças foram abusadas pelo suspeito.

“Perguntei para enteada e falou que ele não mexeu com ela. Essa parte da retirada das crianças é com o Conselho Tutelar e a Vara Cível. Eles podem deixar elas com a avó, mas não é comigo”, concluiu.

