Governo disponibiliza escolas para abrigar famílias vítimas da enchente em Rio Branco

Na última sexta-feira, 24, o senador Alan Rick (União Brasil) participou da inauguração da sede do Ministério Público em Assis Brasil, construída com emenda de R$ 600 mil destinada quando Alan ainda era deputado federal. O terreno foi doado pela prefeitura.

Até então o Ministério Público funcionava em prédio alugado no município. A sede própria está localizada na Rua João José Bonfim, no Centro da cidade.

Outras duas unidades do MP serão construídas com emendas destinadas pelo parlamentar. A de Xapuri e a de Tarauacá. Investimento de mais de R$ 1,7 milhão.

A inauguração da unidade de Assis Brasil ocorreu 9 meses após o lançamento da pedra fundamental para o início das obras. O procurador geral do Estado, Danilo Lovisaro, disse que a construção é um marco para ele e para a história do MP. “Estamos inaugurando uma estrutura que ficou impecável, graças a essa parceria com o Senador. Então deixo meu agradecimento do Ministério Público do Acre por essa dedicação. Por colocar o mandato à disposição do fortalecimento das instituições” – falou.

No início da tarde de sexta-feira, 24, o senador ainda participou da entrega de equipamentos agrícolas na sede da prefeitura de Assis Brasil. Foram 7 beneficiadoras de arroz e 2 trilhadeiras. Em breve, o município terá também a Unidade Mista de Saúde toda reformada e com novos equipamentos para melhor atender a população. Todos esses investimentos estão sendo realizados com recursos de emendas destinadas pelo senador, quando ainda era deputado federal. Foram quase R$ 5 milhões direcionados a essas e outras ações que beneficiam diretamente a população de Assis Brasil.

Alan Rick comemorou. “É a concretização de mais uma parte do trabalho ainda como deputado por Assis Brasil. Foram entregas importantes para o município e logo mais voltaremos para a inauguração da Unidade Mista de Saúde nova e equipada também como resultado desse trabalho que já continua no Senado Federal.” – disse.

“São ganhos extraordinários para Assis Brasil. Nossa cidade está a poucos dias do aniversário de 47 anos e ganha, antecipadamente, estes grandes presentes” – destacou o prefeito Jerry Correia.

* Em Brasiléia*

Após a passagem em Assis Brasil, o senador cumpriu agendas em Brasiléia. Participou da reunião com os integrantes da Sala de Situação para o planejamento das ações na enchente que já atinge o município. Na oportunidade, o senador colocou o Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, em contato com toda a equipe que está mobilizada para atender as famílias atingidas.

Em seguida, o senador visitou as famílias que moram nos locais atingidos ao lado da prefeita Fernanda Hassem e esteve com a sociedade civil para apresentar o Estatuto Nacional da Simplificação das Obrigações Tributárias Acessórias, que está em tramitação no senado com relatoria do parlamentar.

