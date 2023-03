PM apreende arma de fogo e recupera motocicleta roubada no 2° distrito da capital

Militares que atuam no Segundo Batalhão de Polícia Militar (2°BPM) apreenderam uma arma de fogo e recuperaram uma motocicleta roubada no segundo distrito de Rio Branco. O fato ocorreu no segundo distrito da capital.

Os militares faziam patrulhamento quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta. A equipe policial visualizou um volume na cintura do garupa e devido à chuva foi possível perceber que seria uma arma de fogo.

Os policiais acompanharam a moto e solicitaram a parada, ordem que não foi obedecida.

Durante o trajeto os envolvidos pararam o veículo, o garupa desceu e sacou a arma de fogo apontando na direção dos policiais, que efetuaram disparos para repelir a injusta agressão e preservar a vida de terceiros. O homem foi atingido na região do braço, e o condutor da moto se evadiu por uma região de mata, mas foi capturado pelos policiais. Realizada a consulta veicular, foi constatado que o veículo possuía restrição de roubo. Os envolvidos na ocorrência são detentos monitorados por tornozeleira eletrônica.

Os policiais acionaram o Serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), que encaminharam os envolvidos a uma unidade de saúde e, posteriormente, a equipe policial encaminhou o veículo e o armamento à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíve.

Assessoria de Comunicação da PMAC

