BR-364 ainda tem dois pontos de interdição total causados pela forte chuva de quinta; confira

Atender ocorrências relacionadas a picadas de cobra é até comum para militares do Corpo de Bombeiros do Acre. Mas nessa terça-feira (21), uma equipe do 4⁰ Batalhão se deparou com uma situação um tanto inusitada. É que uma mesma cobra, da espécie jararaca, picou três homens no Ramal do Açúcar, na zona rural de Cruzeiro do Sul, no interior do estado.

O comandante dos bombeiros na cidade, tenente Josadac Cavalcante informou que o acidente ocorreu na noite dessa terça, que como o local é difícil acesso, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pediu apoio dos bombeiros para o resgate das vítimas.

Os bombeiros percorreram cerca de 20 quilômetros em estrada de lama até chegar no local, usando uma caminhonete e um quadriciclo. Dois irmãos, de 17 e 21 anos, estavam conscientes e orientados, mas, apresentando náuseas e fortes dores de cabeça e no local da picada. Já a terceira vítima informou que estava bem e não precisou ser resgatada.

“Eles relataram que caminhavam pela mata até a casa de um conhecido, que o primeiro sentiu a picada, mas achou que fosse um espinho. Depois, o segundo estranhou e pensou que pudesse ser outra coisa e quando o outro sentiu também foi que eles identificaram que tinha sido uma jararaca. Acredito que o terceiro não sentiu tanta reação, porque ela já tinha injetado a maior parte do veneno nas duas primeiras vítimas. Isso não é comum, nesses 16 anos de bombeiro que tenho, essa é a primeira ocorrência dessa natureza, com essa quantidade de vítimas com uma única serpente”, disse.

A equipe dos bombeiros fez os primeiros socorros e depois encaminhou duas das vítimas até a cidade, já na manhã desta quarta-feira (22), onde uma equipe do Samu aguardava para dar continuidade ao atendimento e encaminhar ao hospital.

“Esse tipo de ocorrência requer uma certa agilidade, porque a jararaca tem característica de causar hemorragia. Então, temos essa preocupação de acelerar ao máximo o resgate, mesmo sendo em local de difícil acesso para evitar maiores complicações”, frisou.

O g1 entrou em contato com a direção do hospital para verificar o estado de saúde dos pacientes e aguarda retorno.

Por Iryá Rodrigues, g1

