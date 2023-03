Estuprador que violentou mototaxista em motel da Via Chico Mendes já está na cadeia

Já está na cadeia o homem que sequestrou e violentou sexualmente uma mototaxista de 44 anos, em Rio Branco. O crime aconteceu no último sábado, dia 18. Ele foi preso por investigadores da Polícia Civil em uma residência no Conjunto Castelo Branco.

Os investigadores cumpriram um mandado de prisão contra o suspeito. Ele confessou o crime. Disse que pegou a corrida no Centro e de posse de uma arma obrigou a trabalhadora a entrar em um motel na Via Chico Mendes. Lá ela foi estuprada e agredida com socos, inclusive, quebrando o nariz da vítima.

O caso ganhou repercussão na Assembleia Legislativa. As deputadas Maria Antonia, Antonia Sales e Michelle Melo pediram providências.

A vítima está afastada das funções e é acompanhada por uma equipe de psicólogos.

Notícias da Hora

