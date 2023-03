Homem que estuprou mulher enquanto ela dormia é amarrado em poste e preso

A Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou no Posto Fiscal da Tucandeira, na manhã da última terça-feira, 21, em Acrelândia, o lançamento da Operação Barreira. Com o objetivo de intensificar as ações de prevenção e repressão a diversos crimes, em especial os de receptação de veículos e tráfico de drogas, a operação vai ampliar a fiscalização policial com atenção ao público que entra e sai do Estado pela BR 364 e os ramais da região.

O ponto de apoio do policiamento será o Posto Tucandeira, no entanto, as guarnições deverão realizar incursões e patrulhamento nos ramais localizados no município de Acrelândia, geralmente utilizados por criminosos para fugir da fiscalização.

Presente na solenidade de lançamento da operação, o comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, falou da necessidade de atuar nas áreas mais distantes. “Precisamos estar presentes nessas regiões menos assistidas, pois muitos criminosos usam essas rotas para cometer ilícitos, a Polícia Militar estará ocupando esses espaços para reduzir ao máximo a incidência de crimes.”

Na oportunidade o secretário adjunto de segurança pública, Coronel R1 Evandro Bezerra, abordou a necessidade de se reinventar. “Nós temos que reinventar nossa forma de atuar para combater a criminalidade. Essa proposta de levar mais segurança as áreas rurais é uma parceria que temos com a Polícia Militar para proteger os cidadãos de bem (produtores, colonos, fazendeiros) que moram nessas regiões mais distantes”.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram