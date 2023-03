Desembargadora Eva Evangelista participa de Seminário Nacional de Ouvidoria

A ouvidora da Mulher do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Eva Evangelista, e coordenadora estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Ouvidoria da Mulher (Comsiv), participou nesta quarta e quinta, 15 e 16, do Seminário Nacional de Ouvidoria 2023, sediado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

O evento é promovido pelo TRE-CE e pela Controladoria-Geral da União (CGU), com apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). O seminário reuniu ouvidoras e ouvidores, servidoras e servidores de ouvidorias, acadêmicos(as) e interessados(as) de todo o país.

A desembargadora Eva Evangelista ressaltou sobre a importância em participar do evento. “É deveras prazeroso e uma honra representar o Tribunal de Justiça do Acre no Seminário Nacional das Ouvidorias e compartilhar algumas reflexões sobre a importância das ouvidorias para a sociedade e para o fortalecimento da democracia em nosso país”.

Ela disse ainda que tem acompanhado o trabalho das ouvidorias e imbuída da missão de conduzir a Ouvidoria da Mulher do TJ/Acre, e compreende a importância dos instrumentos para o bom funcionamento das instituições e para o atendimento das demandas da população.

“As ouvidorias representam uma das formas mais eficazes de garantir a participação cidadã na gestão pública e de promover a transparência. Elas possibilitam o diálogo e a aproximação entre as instituições e a sociedade permitindo que os cidadãos participem ativamente do processo de construção e de avaliação das políticas públicas e contribuam para a melhoria da qualidade dos serviços prestados”, ressaltou.

A abertura dos seminários foi realizada pelo vice-presidente do TRE-CE e corregedor regional eleitoral, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. O magistrado destacou a colaboração dos órgãos parceiros para realização do evento e a incontestável relevância social dos temas que serão abordados. “É uma satisfação para o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará sediar tão importante evento nacional, vinculado à Rede Nacional de Ouvidorias (Renouv), da qual fazemos parte desde sua criação em 2015, quando ainda exercia a função de ouvidor deste Regional”, afirmou.

Após a solenidade de abertura, a ouvidora-geral da União, Ariana Frances, apresentou o primeiro painel, que abordou as Ouvidorias em Rede e o Uso do Fala.BR. Também foi promovida a palestra “Ouvidoria e fortalecimento da democracia”, mediada pela ouvidora-geral com a participação do superintendente de Modernização da Gestão e Governo Digital da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, Thiago Ávila, da ouvidora do Tribunal Superior Eleitoral, Larissa Nascimento; e da pesquisadora e professora UnB, Michelle Fernandez.

