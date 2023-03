Família pede ajuda para Toyoeiro de Sena Madureira diagnosticado com Câncer

Integrantes da Universidade Aberta do Brasil (UAB), Pólo de Sena Madureira, estão em clima de comemoração em face do êxito profissional que vem alcançando a professora Tays Mara Almeida do Carmo. Ela concluiu o ensino superior por meio do pólo UAB de Sena, no curso de Artes, modalidade à distância.

Com o diploma em mãos, Tays, como é mais conhecida, conseguiu ser aprovada em um concurso público para o Ifac. Com esforço e dedicação, terminou o Mestrado e, mais recentemente, foi aprovada para fazer Doutorado na Universidade Federal do Acre (Ufac).

A comemoração da equipe do pólo UAB de Sena Madureira tem uma razão específica. É que, de acordo com a professora Dorinha, coordenadora, ainda existe em meio a sociedade certo preconceito com relação à Educação à distância.

“Como coordenador do Pólo de Sena Madureira, da Universidade Aberta do Brasil (UAB), é motivo de felicidade e orgulho porque a professora Tays Mara foi aluna do Pólo de Sena Madureira. Terminando a sua graduação, ela ingressou no Ifac, por meio de concurso público. Fez o Mestrado e hoje foi aprovada para o Doutorado pela Universidade Federal do Acre (UFAC). Paulo Freire diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua construção. Então, deixo a minha mensagem de felicitações para a Tays por mais esse objetivo alcançado. Ressalto ainda para a comunidade em geral que ainda não fez a sua gradução, que não perca a oportunidade. Precisamos acabar com esse preconceito. O ensino à distância também tem o seu valor e o êxito nos cursos, depende exclusivamente do empenho de cada um”, salientou.

Tays é filha da professora Santinha, figura bastante respeitada na área educacional de Sena Madureira.

Foto: Cedida

O pólo da Universidade Aberta do Brasil vai continuar ofertando cursos para quem já concluiu o ensino médio e anseia ingressar em uma faculdade. No próximo dia 13, será lançado o edital para os cursos de Geografia e Artes, cujas vagas são abertas para a comunidade.

ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram