Em Sena Madureira diarista furta rifle e tenta matar vizinho com golpes de terçado

Através de uma ação conjunta, policiais civis e militares de Sena Madureira conseguiram retirar de circulação na manhã da última quarta-feira (15), o diarista Daniel Andrade dos Santos, 20 anos de idade. Em seu desfavor havia um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça local.

De acordo com as investigações, Daniel é acusado de furtar uma arma de fogo (Rifle, calibre 22) e tentar matar com golpes de terçado seu vizinho identificado como Luiz Carlos Lima. O caso em questão ocorreu no final do mês de fevereiro no ramal do castanhal, região do Toco preto, em Sena Madureira.

Em depoimento prestado à Polícia Civil, a vítima alegou que o acusado arrombou a porta de sua casa utilizando um machado e subtraiu não somente o rifle como também aparelhos celulares e outros objetos. Em data posterior ao furto, eles se encontram na divisa de suas colônias e Luiz Carlos foi tirar satisfações. Nesse momento, Daniel saiu correndo, tomando rumo ignorado.

No dia seguinte, ao se encontrar em casa, Luiz Carlos desceu para ir ao banheiro que fica na parte externa da residência e foi surpreendido pelo infrator que estava armado com um terçado. O colono foi ferido no braço esquerdo, mas conseguiu sobreviver.

Após cometer o crime, Daniel evadiu-se do ramal e foi capturado no bairro da Vitória, em Sena. Em razão das acusações, ele deverá aguardar no presídio o pronunciamento da justiça de Sena Madureira.

