Foragido de 19 anos é preso por roubo e com arma de fogo na Baixada Sobral

Na manhã desta quarta-feira, 15, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da delegacia de Cruzeiro do Sul deu cumprimento a sete mandados de busca e apreensão, em resposta a ação de grupos criminosos, que nos últimos dias travaram um princípio de guerra, resultando em mortes e tentativas de homicídios, ocorridos na região do Vale do Juruá.

Logo após as ocorrências aportadas à delegacia, os investigadores agiram imediatamente e colheram os elementos de informação, que foram juntados ao inquérito policial e embasaram as representações da autoridade policial por medidas judiciais, como busca e apreensão e prisões preventivas, que foram prontamente deferidas pelo Poder Judiciário.

Desta forma, nas primeiras horas da manhã de hoje a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar deu cumprimento às ordens judiciais. Três pessoas, alvos da operação, foram presas preventivamente e têm ligação com os recentes crimes de homicídios ocorridos no início do mês de março em Cruzeiro do Sul.

Ademais, nas buscas foram presas duas pessoas em flagrante. Uma delas estava portando drogas e arma de fogo e a outra foi presa por crime ambiental.

Após a lavratura do flagrante, os presos serão encaminhados à penitenciária Manoel Néri da Silva, de onde aguardarão outras decisões judiciais.

Ascom/PCAC

