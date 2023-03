Estupro coletivo: STJ determina citação imediata de Robinho

Em meio todas as especulações desta temporada, uma das que se ascenderam foi para a chegada de Anderson Talisca, que atualmente está no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Apesar das informações de que o atleta estaria disposto a fechar negócio com o Corinthians, o desfecho parece não ser o melhor.

De acordo com o jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube “Canal do Nicola”, o meia-atacante está perto de renovar seu contrato com o clube árabe até o final de 2026. A atual vigência vai até o final de junho de 2024. Apesar de estar bem encaminhado, o Al-Nassr primeiro irá quitar dívida que tem com o atleta para a partir daí renovar o seu contrato.

Trending

Calendário do Corinthians após eliminação no Paulistão

Além de ser um dos atletas com maior respeito dentro do elenco, juntamente com Cristiano Ronaldo e outros atletas que têm se destacado, Talisca é o artilheiro da temporada do Al-Nassr. Em 16 partidas que atuou, o meia-atacante já chegou a 14 gols marcados, fora as participações indiretas em outros tentos marcados pelo clube árabe.

Trending

Jornalista traz quentinha urgente sobre a volta de Tite pro Corinthians

Anuncios

Um dos outros pontos que dificultaria a chegada do atleta ao Corinthians é o alto salário que o mesmo recebe no clube árabe. Especula-se que o atleta recebe cerca de R$ 3,5 milhões por mês e, com a renovação, salário deve ser inflacionado mais ainda.

r7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram