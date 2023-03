Coordenadoria das Mulheres do TJAC participa do lançamento de programa Sementes da Resistência

Os jornalistas de Cruzeiro do Sul se mobilizam em campanha para garantir a mobilidade do deficiente físico Jaime de Andrade Rodrigues, que teve o veículo apreendido no último domingo, 12. O objetivo é conseguir um novo meio de locomoção para ele e facilitar o acesso de Jaime à Carteira Nacional de Habilitação- CNH.

Jaime, 44 anos, foi preso em flagrante em uma blitz de trânsito neste domingo, 12, em Cruzeiro do Sul e teve a moto irregular apreendida. Ele usava o veículo para vender roupas na cidade e nos ramais de Cruzeiro do Sul. Foi solto no dia seguinte e agora Jaime precisa de um novo veículo e de acessar uma Carteira Nacional de Habilitação – CNH, para seguir trabalhando.

Em 2010, Jaime, que atuava como eletricista, sofreu uma grande descarga elétrica, teve fortes sequelas, teve as duas pernas amputadas, ficou com sequela permanente na mão e muitas cicatrizes pelo corpo. Ele recebe apenas um salário mínimo do INSS e as vendas ajudam no reforço da renda. O ex eletricista tem 4 filhos que ele segue ajudando. “Eu ajudo muito eles”, contou o homem, que mora sozinho.

Ele gravou um vídeo pedindo colaborações em dinheiro para comprar um veículo e não deixar de vender as mercadorias.

A Associação dos Jornalistas do Vale do Juruá- Ascovaj, lidera a campanha de arrecadação para Jaime. O pix disponível para quem quiser colaborar é do Jaime, sendo o número do Celular dele.

O número do Pix é 992204149. Quem quiser falar com Jaime e saber mais da história dele, pode ligar no mesmo número.

Por Juruá Online

