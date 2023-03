Acre recebe doses da vacina contra monkeypox e começa a vacinar pessoas com HIV/aids

Criado pelo governo do Acre, o Programa Rota da Qualidade premia anualmente as empresas do estado que se enquadram nas normas e leis referentes aos direitos dos consumidores.

Nesta terça-feira, 14, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) e o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem/AC) realizaram a 2ª edição do programa, com a entrega das premiações no auditório do Sebrae, em Rio Branco. Foram contempladas 159 empresas.

A vice-governadora Mailza destacou a iniciativa do governo do Estado. “O programa mostra o empenho e o trabalho em prol do fornecedor e do consumidor. Parabenizo a todos os fornecedores que irão receber esse prêmio, que significa um avanço no nosso estado, de um serviço prestado com qualidade”.

De acordo com a diretora-presidente do Ipem/AC, Iuçara Andrade, a ação foi proposta pelo governador Gladson Cameli, por meio do decreto governamental, com o evento sendo promovido por duas instituições que trabalham diariamente na fiscalização, educação e prevenção dos serviços de consumo, oferecendo, para a população, qualidade e transparência nesses serviços.



“Essa premiação é muito importante para os comerciários que estão dentro das normas e transparência. E é uma forma de premiar o serviço que é prestado ao cidadão, através deste selo da Rota da Qualidade. Este ano faremos um trabalho assíduo, para que mais empresas participem e recebam o selo”, observa Iuçara.



“Este programa integrado da gestão de consumo visa principalmente a prevenção, a educação e a transparência das relações de consumo”, ressaltou a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

Premiados

O Procon e o Ipem realizaram a entrega dos certificados também em Cruzeiro do Sul, Brasileia e Tarauacá, alcançando empresas de outros municípios dessas regiões.



O gerente de vendas da Gazin de Rio Branco, Marcos Luiz Marques, fez uma avaliação positiva do projeto: “Temos o Procon como um parceiro, pois ele não quer punir, mas resolver os problemas do consumidor. Qualquer problema que chega, tentamos resolver da melhor forma possível, evitando a abertura de um processo. E essa premiação é muito válida para nós, perante nossos consumidores”, avalia.

Autoridades presentes

Participaram também, do dispositivo de honra, representando a Procuradoria-Geral do Estado, o procurador adjunto Leandro Cesário Rosa; a representante do Ministério Público, promotora Alessandra Marques; a presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) e do Ipem/AC, Iuçara Andrade; o diretor de Administração e Finanças do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Vandré Prado; a diretora administrativa do Procon/AC, Camila Lima; o representante do Conselho de Consumidores de Energia no Estado do Acre (Comceac), Ivan de Carvalho.

Estiveram presentes no evento o presidente do Instituto Socio Educativo (ISE), Mário César Freitas; o presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva; o presidente da Empresa de Assistência Técnica e Associação Rural (Emater), Reynaldo Santos; o presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, Alírio Vanderley Neto; o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado, Assurbanipal Mesquita; o secretário interino da Fazenda, José Amarísio Freitas ; o representante da Secretaria de Governo, Marcos Cley ; o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente Erico Silveira; o representante da Secretaria de Educação, Tom Sérgio Menezes.

Por Fhaidy Acosta- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Felipe Freire

