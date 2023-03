Alunos do Curso de Habilitação de Oficias da Polícia Militar iniciam apresentações de TCC

A Diretoria de Ensino (DE), da Polícia Militar (PMAC), cumprindo parte dos requisitos para a conclusão do curso de Habilitação de oficiais administrativos (CHOA), está realizando entre os dias 13 e 16 de março, a apresentação dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) dos alunos. As atividades estão acontecendo nas dependências do Centro integrado de ensino e pesquisa em segurança pública – Francisco Mangabeira (Cieps).

Ao todo, quarenta e cinco alunos apresentarão seus projetos, em grande parte com temas relacionados a atividade policial de cunho administrativo e operacional, visando a melhoria da instituição. O Curso de habilitação de oficiais administrativos teve uma carga horária de 1453 horas aulas, distribuídas nas modalidades presencial, ensino a distância, além de atividades complementares (palestras) e prática de serviço operacional e administrativo.

O coordenador do CHOA, Tenente Menezes, falou sobre a dinâmica da semana de apresentações. “Os alunos devem apresentar ao final do curso os seus projetos, durante esta semana teremos seis apresentações por turno, após esse período, os que concluírem com êxito estarão habilitados a ascender ao primeiro posto do oficialato na instituição, aguardando a abertura de vagas e respeitando o critério de antiguidade”.

O diretor de ensino da PMAC, Tenente-coronel Ayrton Leitão, ressaltou a importância do trabalho de conclusão. “É uma etapa importante do CHOA, onde o aluno propõe, com base nos referenciais da PM, temas da área jurídica, administrativa e operacional, trabalhos que visam melhorar e criar indicadores para que a Polícia Militar possa utilizar esses estudos como ferramentas indicadoras e subsidiar possíveis projetos da instituição”. Finalizou.

Assessoria de Comunicação da PMAC

