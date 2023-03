Em ação rápida militares da Rotam apreendem armas de fogo e recuperam veículo

Morreu na madrugada na última sexta-feira, 10, no Pronto-Socorro da Capital, o mototaxista Sebastião Gonzaga de Lima, de 64 anos. O homem foi vítima de assalto no dia 28 de fevereiro, quando recebeu uma chamada para realizar uma corrida no loteamento Praia do Amapá.

De acordo com informações da polícia, a passageira, identificada como Kely Gomes de Almeida, de 25 anos, pediu para que ele entrasse no beco que daria acesso a residência dela, a vítima recusou e falou que a deixaria próximo, nesse momento, a criminosa efetuou um disparo a queima roupa contra o mototaxista.

Ele foi socorrido pela equipe de suporte avançado do SAMU e encaminhado ao hospital

em estado gravíssimo. Sebastião ficou internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), por cerca de 9 dias, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia fez buscas pela região e encontrou a acusada que foi presa em flagrante. A prisão aconteceu no início da tarde do mesmo dia, na Rua Baguari, no Loteamento Praia do Amapá. A suspeita foi conduzida até a Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com a arma de fogo que foi usada para matar o trabalhador e a moto do mototaxista. Kely foi indiciada pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

