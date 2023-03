“Quem não deve não teme”, diz Gladson sobre terceira fase da Operação Ptolomeu

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), com apoio do Prefeito Toscano, realizaram na manhã da última sexta-feira 10/03, a abertura das atividades em 2023 com os idosos que fazem parte do grupo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), onde ocorreu no Palco Municipal.

O evento iniciou às 8h com breves discursos das Secretárias Municipais, Coordenador do CRAS, Psicóloga e Primeira-Dama, que destacaram a importância da realização do SCFV para os idosos, com objetivo de fortalecer e incentivar a convivência no cotidiano.

Na oportunidade, foi servido um delicioso café da manhã em comemoração à retomada dos trabalhos, acompanhado de muita música e danças (Forró), com a banda Zoukear, onde todos se divertiram alegremente.

Representado o Prefeito Toscano, a Primeira-Dama, Socorro Lima, falou um pouco sobre a importância do evento. “Manter a tradição desse grupo é resgatar memórias e boas lembranças do passado para todos os nossos idosos, e é neste caminho que a Gestão continuará valorizando e fortalecendo mais ainda as ações da Política de Assistência Social para nossa população de idosos, parabéns a toda equipe, em especial a Secretária Wanderleia Vaz, e nosso prefeito por todo apoio”.

“As atividades dos SCFV realizados pela equipe técnica do CRAS, busca cotidianamente fortalecer os laços familiares de todas as famílias que estão inseridas nos serviços que são ofertados pela Assistência Social. Em se tratado deste grupo específico da Terceira Idade, as atividades são sempre direcionadas para o desenvolvimento de uma qualidade de vida mais saudável e confortante para todos(as)”, afirma a Secretária Wanderleia Vaz.

Estiveram presentes: Secretária Andreyane Souza, Secretária Maria Antônia, Coordenador Ricardo Brandão (CRAS) e Conselheiro Tutelar Jhonas Lima.

Por Endreo Mendes/ASCOM-MU

