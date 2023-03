Polícia Militar do Acre desarticula “boca de fumo” e recupera motocicleta roubada

Como reconhecimento pela expressiva contribuição sociocultural ao Estado do Acre, a Banda de Música da Polícia Militar do Acre (PMAC) recebeu na noite desta sexta-feira, 10, uma homenagem conferida pela Câmara Brasileira de Cultura. O evento denominado III Encontro de Notáveis da Amazônia, ocorreu no Afa Jardim Buffet.

O evento tem com objetivo promover o reconhecimento Social e da Cidadania, de personalidades e instituições, com expressiva atuação para o desenvolvimento acadêmico, social e cultura da Região Amazônica e contou com a participação de 150 pessoas, sendo 34 deles agraciadas com condecorações e premiações.

A Banda de Música da PMAC, que tem sua história interligada a construção do Estado do Acre, remotando a época das trincheiras de Plácido de Castro e também de construção da PMAC, foi agraciada com o “Prêmio Top de Reconhecimento Social e Cultural”, pela difusão da cultura, por meio da música, seja em apresentações em eventos ou cursos, como a Banda de Música Mirim, que leva cidadania a juventude acreana.

Estiveram presentes ao evento, major Marleudo Nogueira, representando o comandante-geral da PMAC, o major Joyb Ramos, regente da Banda, e oficiais e praças integrantes da Banda.

