Na Policlínica do Tucumã, médicos do interior passam por treinamento para inserção de DIU

O planejamento familiar é um direito de todos. Para fazer valer essa prerrogativa, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), tem realizado, em Rio Branco, a capacitação de médicos da Rede de Atenção Primária para realizar a inserção do dispositivo intrauterino (DIU), contraceptivo ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na semana passada, foi a vez de três profissionais de Manoel Urbano. “A capacitação se deu na Policlínica do Tucumã. No total, oito dispositivos foram inseridos em candidatas reguladas durante o treinamento. O objetivo é contribuir com as prefeituras de forma a aumentar a cobertura do serviço, tonando-o acessível a todos, em todas as regiões do Acre”, explicou Edvaldo Amorim, médico ginecologista da Policlínica.

Em Rio Branco, por falta de insumos e profissionais qualificados na Rede de Atenção Primaria, o serviço de manutenção e inserção do dispositivo intrauterino está sendo realizado pelo Estado, em dois locais: Policlínica do Tucumã, às usuárias que são reguladas pela unidades básicas de saúde (UBS), e Maternidade Barbara Heliodora, às pacientes pós-parto ou pós-aborto atendidas na unidade.

“Ressaltamos que a Policlínica não é ‘porta aberta’. Para receber atendimento, as pacientes que optarem pelo método DIU precisam passar pela UBS, onde serão reguladas. Com o encaminhamento em mãos, podem solicitar o procedimento”, ressaltou Luciana Oliveira, diretora da Policlínica do Tucumã.

Além do DIU, por meio do SUS também são ofertados, como métodos contraceptivos nas UBS, camisinhas masculinas e femininas, pílulas anticoncepcionais ou anticoncepcionais injetáveis e procedimentos de laqueadura. Vasectomias também são encaminhadas para realização, pelo Estado.

Por Lilia Camargo- Agencia de Noticias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram