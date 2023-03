Polícia militar recupera caminhonete roubada em Plácido de Castro

equipe da delegacia de Polícia Civil de Feijó deu cumprimento ao mandado de prisão de um homem de 44 anos que na última quinta-feira, 2.

No dia 21 de fevereiro, o agressor saiu, juntamente com sua companheira para o carnaval, local em que se desentenderam e por volta das 2h, do dia 22, retornaram para casa.

No trajeto para sua residência, ele pegou uma faca que estava dentro do carro e começou a golpear a vítima com o carro em movimento, dizendo que a vítima lhe pagaria por tudo que tinha feito.

Para escapar da morte, a vítima abriu a porta do carro em movimento e pulou, buscando abrigo em um posto de gasolina, local em que foi encontrada por um frentista e encaminhada para atendimento médico.

A vítima ficou internada no hospital, devido as lesões, mas já recebeu alta. A Polícia Civil representou pela prisão e o autor encontra-se em uma das celas da delegacia à disposição do Poder Judiciário.

