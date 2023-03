(VÍDEO) Homem de joga em igarapé para escapar de punição, em Manaus

Durante a sessão ordinária realizada na noite da última terça-feira (28), a vereadora e Presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, Ivoneide Bernardino, solicitou o trabalho de recuperação da rua Florentino Moreno, principal via de acesso aos bairros Bom Sucesso e Florentino, e da estrada do Tião, que dar acesso a comunidade Boca do Caeté.

Segundo a parlamentar, os moradores de ambas as localidades estão enfrentando dificuldades por conta das condições precárias em que as vias se encontram.

“Quero pedir a Prefeitura que inclua em seu cronograma a manutenção dessas ruas. Tendo em vista que os moradores estão pedindo uma intervenção. Sei do esforço do Prefeito Mazinho Serafim em melhorar a trafegabilidade nas vias da nossa cidade, e não tenho dúvidas que a gestão municipal realizará alguma ação para resolver essa problemática”, afirmou.

Ivoneide destacou ainda que a previsão é que haja uma grande mobilização da administração municipal para recuperar a malha viária do município, com a utilização de emendas parlamentares que devem cair na conta da Prefeitura no período do verão.

