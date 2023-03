Em Sena Madureira, Polícia prende homem que matou rival por ciúmes da esposa no Acre

Será ouvido em audiência no fórum criminal do 1º Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco, na Cidade da Justiça, o presidiário Elves Presley de Sena Figueiredo, que cumpre pena no presídio estadual do Acre, por pelo menos dois outros crimes. Num dos crimes, o presidiário é acusado de matar, a tiros, o desafeto Leonir Fernandes Júnior. O acusado deve ir à julgamento ainda no primeiro semestre deste ano.

O crime ocorreu na noite do dia 21 de maio de 2021, no bairro Cidade Nova, Segundo Distrito da capital, durante a realização de um bingo numa praça onde havia pelo menos 100 pessoas participando. Elves Presley chega ao local acompanhado de uma comparsa, Maria Janes de Oliveira, que chega a filmar o crime. Ao encontrar o desafeto, ele saca da arma e faz pelo menos oito disparos. Era mais uma execução da interminável guerra de facção que se registra no Acre.

De acordo com a polícia, antes do crime de assassinato, os acusados haviam roubado um carro e sequestrado a motorista, que se encontrava presa no porta-malas enquanto eles se diriam ao local do crime. Após o crime, a mulher que deu suporte à ação criminosa fugiu da cidade mas foi localizada e presa no Mato Grosso, onde permanece.

Elves Presley já respondia à Justiça por outros crimes. Leonir Fernandes Júnior também era preso monitorado por tornozeleira eletrônica.

Tião Maia, ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram