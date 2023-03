Mulher que roubou e atirou em mototaxista é presa após tentar fugir da polícia

O mototaxista Sebastião Gonzaga de Lima, de 64 anos, foi vítima de tentativa de latrocínio, na manhã desta terça-feira, 28, na Rua Baguari, no Loteamento Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações, ele foi abordado por uma mulher no centro da cidade para uma corrida até Loteamento Praia do Amapá.

Segundo a polícia, chegando nas proximidades da 3° ponte, a mulher teria insistido para o mototaxista “cortar” caminho, entrando em um beco, com a justificativa de que o atalho sairia próximo à casa dela.

Quando ela percebeu a presença da polícia, abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata.

O motociclista suspeitou da mulher e disse que a deixaria na entrada do local. Neste momento, a mulher pegou uma arma e atirou no trabalhador, que caiu entre a 3ª Ponte e o asfalto da Via Verde.

O trabalhador foi socorrido pelos moradores, que chamaram o Samu. Ele deu entrada em estado gravíssimo no pronto-socorro de Rio Branco.

A criminosa de 26 anos, que estava de tornozeleira eletrônica, subiu na moto e fugiu para uma área de mata, mas foi capturada e presa pela polícia.

A Gazeta do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram