Reforma e Ampliação do Hospital de Sena Madureira deve ser concluída até o início de Abril

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Industria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur), vai entregar uma agroindústria de frango caipira e semicaipira para os produtores rurais da região do Alto Acre. Neste sábado, 25, o secretário Assurbanipal Mesquita assinou ordem de serviço para a revitalização do abatedouro e o contrato de entrega de equipamentos.

O encontro foi realizado na Escola Francisco Germano da Silva, reuniu os associados da Cooperativa de Produtores e Criadores de Aves Caipiras e Semicaipiras de Brasileia e da Associação de Moradores do Santa Quitéria, no km 68 da Estrada do Pacífico.



“Com a agroindústria, a produção existente ganhará valor agregado, a escala comercial será ampliada e de acordo com as regras sanitárias. O governador Gladson Cameli pediu para priorizar a geração de emprego e renda, daí o nosso esforço: disponibilizamos recursos de Fonte 100 para estar hoje aqui entregando as ordens de serviços e de entrega dos equipamentos”, destacou Mesquita.

O investimento será de R$ 780 mil. O diretor de Indústria e Comércio da Seicetur, Alberto Azenha, garantiu que no prazo de 60 dias a agroindústria estará funcionando. “Uma decisão de governo tomada pelo secretário Assurbanipal foi fundamental para a realização desse sonho. Há oito anos esses produtores esperam esse empreendedorismo”, destacou.



Marcelo Castro, presidente da cooperativa, disse que todos da comunidade vivem um sonho. “Hoje nossa esperança foi renovada, acreditamos muito nessa parceria e só temos que agradecer ao governador Gladson Cameli”, acrescentou Castro.

Qualificação e gestão de negócios

Por meio da Agência de Negócios do Acre (Anac) e da Associação de Cooperativas Brasileiras no Acre (ACB), os produtores passarão, até a inauguração da agroindústria, por qualificação tanto na área de manejo como na gestão de negócios e marketing de vendas. A agroindústria terá a capacidade de produzir 15 toneladas por mês.

Jaurícia Ferreira, representante da Anac, garantiu apoio para a gestão de negócios. Valdemiro Rocha, da OCB, destacou a visão da Seicetur no estímulo ao cooperativismo. Para ele, há uma “conversão de esforços que vão ajudar e muito na geração de renda e postos de trabalho”.

O encontro foi prestigiado pelo deputado Tadeu Hassem, que representou a Assembleia Legislativa do Acre; Joelson Pontes representou a Secretaria de Governo; o vereador Marquinhos Tibúrcio representou a Câmara Municipal de Brasileia; e Lucy Guimarães, chefe de gabinete da prefeita Fernanda Hassem, representou o município. Os secretários de agricultura de Brasileia e Assis Brasil, Leandro Gadelha e Valdemir Costa, respectivamente, também estiveram presentes.

Por Jairo Carioca- Agencia de Notícias do Acre

Fotos Clemerson Ribeiro

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram