Em Rio Branco, acusado de roubo é rastreado por celular de vítima e preso pela PM

A Polícia Militar do Acre (PMAC) deu mais um prejuízo ao crime organizado no Estado. No início da tarde desta segunda-feira, 27, policiais da Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam no bairro Cidade Nova cerca de 160kg de entorpecentes, uma pistola municiada e mais de 100 munições de grosso calibre. Quatro pessoas pertencentes a uma facção criminosa local foram presas em flagrante com os ilícitos.

A equipe especializada foi informada sobre um possível carregamento de grande quantidade de drogas, que seria mandado para fora do Estado. Os militares foram ao local indicado na denúncia e encontraram várias caixas de papelão com pó de café. Ao abrirem as caixas, os militares encontram mais de 160 quilos de drogas, dentre elas skunk, maconha e pasta a base de cocaína.

Em posse dos criminosos, três homens e uma mulher identificados como membros de uma facção criminosa, os policiais encontraram uma pistola .40 municiada, além de mais 115 munições de grosso calibre, usadas geralmente em fuzis de uso restrito às forças policiais e de segurança.

O tenente coronel Cristian Diogo, comandante do Bope, acompanhou o desenrolar da ocorrência e a entrega na Delegacia de Flagrantes (Defla). O oficial destacou que a ocorrência foi exitosa graças ao apoio dos cidadão que acreditam no trabalho da Polícia Militar e fizeram a denúncia.

“Nos relataram que os infratores estavam em uma residência, portando drogas, armas e munições. Graças a essa denúncia os criminosos foram surpreendidos pelos nossos policiais, que de maneira técnica e profissional, os detiveram e tiraram essa grande quantidade de ilícitos de circulação”, pontuou.

A ocorrência foi finalizada na Defla, em Rio Branco, onde o crime será apurado e encaminhado à Justiça.

Assessoria de Comunicação da PMAC

