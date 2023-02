Poder Judiciário trabalha nos preparativos do Projeto Mulher Cidadã

Com apoio de parceiros, Administração do TJAC promoverá no dia 9 de março, em alusão ao Dia da Mulher, serviços e atendimentos a todas as mulheres. Campanha de arrecadação de roupas e material de higiene também está sendo realizada para serem doadas no dia da ação

A Administração do Tribunal de Justiça do Acre, por meio do Projeto Cidadão e Coordenadoria Estadual de Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comsiv), promove no dia 9 de março, em alusão ao Dia da Mulher, o “Projeto Mulher Cidadã – Para Todas as Mulheres”, no Palácio da Justiça.

Nesta sexta-feira, 24, a coordenadora do Projeto Cidadão e da Comsiv, desembargadora Eva Evangelista, junto ao juiz-auxiliar da presidência, Giordane Dourado, reuniu com equipe para dialogar sobre as tratativas acerca da ação.

A iniciativa voltada para mulheres em situação de vulnerabilidade social contará com atendimentos e serviços já conhecidos no Projeto Cidadão, mas em um formato um pouco diferente, pois além dos atendimentos, um bazar solidário será realizado ao longo das atividades.

A campanha de arrecadação de roupas e material de higiene pessoal já iniciou e vai até o próximo dia 6. Os pontos de coleta são: guaritas da Cidade da Justiça, sede do TJAC e no Palácio da Justiça. Todo o conteúdo arrecadado será destinado às mulheres presentes no evento no dia 9, e mulheres reeducadas.

Desembargadora Eva Evangelista ressaltou que a iniciativa, que conta com todo o esforço e trabalho das servidoras e servidores do Judiciário, além de parceiros, é de grande importância para a sociedade. “Essa é uma iniciativa muito especial, voltada a mulheres em situação de rua, e todas as mulheres em situação de vulnerabilidade social. A desembargadora Regina iniciou sua gestão repleta de humanidade, dando todo apoio as ações sociais, assim como tivemos também o apoio da ex-presidente, desembargadora Waldirene”.

“Isso é inclusão, quando temos uma ação dessa proporção, que reúne vários parceiros por algo muito valioso para a sociedade”, frisou o juiz de Direito, Giordane Dourado.

A edição especial que marca o “Projeto Mulher Cidadão – Para todas as mulheres”, inicia com a solenidade de abertura, às 8 horas, seguida de abertura dos atendimentos às 9 horas. E para fechamento será realizado o Sarau Cultural, às 16h30.

A ação marca as atividades alusivas ao Mês da Mulher no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre.

Para mais informações, ligue para o número: (68) 3302-0318.

TJAC

